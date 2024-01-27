Падение потребительской уверенности в Германии связали с санкциями против России

Ухудшение потребительских и деловых настроений в Германии связывают с санкциями против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательской компании GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
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