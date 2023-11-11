БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США натаскивают молдавскую армию на карательную операцию на исторических российских территориях

США натаскивают молдавскую армию на карательную операцию на исторических российских территориях

Алексей Логофет .   Характерной частью совместных учений Национальной армии Молдовы и 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» стало обильное использование синего и зеленого скотча на предплечьях и касках молдавских солдат в качестве идентификатора «свой-чужой».

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