Будет ли из-за украинского кризиса ядерная война?

В ходе войны на Украине, высокопоставленные российские политики, включая Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Сергея Лаврова, делали заявления, которые можно расценить как угрозу применения ядерного оружия.
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