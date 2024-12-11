Сергей Жуков обратился к СК и ВС РФ по делу о блокировке фильма «Руки вверх»

Политика как она есть

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии в судебных разбирательствах за право на песни группы.