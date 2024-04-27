В Бобруйске прохожий попросил у мужчины закурить, тот в ответ затеял драку - избил незнакомца, а затем повредил чужой автомоб...

В Бобруйске прохожий попросил у мужчины закурить, тот в ответ затеял драку - избил незнакомца, а затем повредил чужой автомобильВ Бобруйске в милицию очевидцы сообщили о драке, на место выбыл ближайший наряд ГАИ.