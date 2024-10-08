Журналист Курт Пельда провел нескольких репортажей из города Суджа Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что нарушение российской границы не останется без последствий, после нескольких репортажей из города Суджа на стороне ВСУ.
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