Суд арестовал экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья по делу о хищении топлива

В Москве суд избрал меру пресечения бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области генералу Сергею Малькову.
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