Протесты сторонников оппозиции в Сербии не имеют социальной подоплеки, в действительности они являются частью цветной революции с целью смены Западом власти в стране для столкновения государства с Россией.
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