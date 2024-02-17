Рыбаки в шоке: в Астраханской области вводят запрет на отлов плотвы, воблы и сельди

В Астраханской области проблемы в рыбной промышленности грозят перерасти в экологическую катастрофу. По мнению специалистов, популяции некоторых ценных промысловых рыб оказались на грани полного уничтожения.
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