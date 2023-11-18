Совершенно новый Volkswagen Passat поступает в продажу. Названы цены

Volkswagen начинает прием заказов на свой новый автомобиль Volkswagen Passat девятого поколения. Модель уже доступна для заказа в нескольких европейских странах, включая Германию, по цене от 39 995 евро за базовую версию с технологией «мягкого» гибрида eTSI.
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