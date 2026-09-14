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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нигерия не будет играть с Россией вторым составом, заявили в федерации: «Договорились о матче главных сборных. Основные игроки тоже должны принять участие»

В Федерации футбола Нигерии подтвердили, что национальная команда сыграет против России основным составом.

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