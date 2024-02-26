Аршавин заявил, что ждёт победы «Зенита» над «Спартаком»

Он подчеркнул, что футболисты петербургской команды находятся в хорошей форме. Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин уверен, что «Зенит» победит «Спартак» в предстоящем матче на «Газпром Арене».
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