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ЦИК обработал 95,22% протоколов выборов в Госдуму

ЦИК обработал 95,22% протоколов выборов в Госдуму

«Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер, получив 4,96% голосов избирателей.ЦИК РФ опубликовал итоги обработки 95,22% протоколов на выборах в Госдуму по федеральному округу.

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