Израиль дорабатывает «Железный купол» Комплекс «Кипат барзель» осуществляет запуск ракеты «Тамир». Фото Минобороны ИзраиляИзраиль продолжает дорабатывать свою систему .
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Израиль дорабатывает «Железный купол» Комплекс «Кипат барзель» осуществляет запуск ракеты «Тамир». Фото Минобороны ИзраиляИзраиль продолжает дорабатывать свою систему .
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