ФСБ предотвратила атаку 13 дронов с искусственным интеллектом на аэродром в Ростове

Завербованный украинской разведкой россиянин добровольно сдался спецслужбам и помог сорвать подрыв авиапаркаФедеральная служба безопасности предотвратила террористический акт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который планировала организовать военная разведка Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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