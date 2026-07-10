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ФСБ предотвратила атаку 13 дронов с искусственным интеллектом на аэродром в Ростове

ФСБ предотвратила атаку 13 дронов с искусственным интеллектом на аэродром в Ростове

Завербованный украинской разведкой россиянин добровольно сдался спецслужбам и помог сорвать подрыв авиапаркаФедеральная служба безопасности предотвратила террористический акт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который планировала организовать военная разведка Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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