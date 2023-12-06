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«Конец пути»: Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2024 год

«Конец пути»: Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Saxo Bank опубликовал свои прогнозы на предстоящий 2024 год, называя его «Концом Пути». Эксперты инвестбанка утверждают, что после периода относительной стабильности, начиная с финансового кризиса 2008 года, мир сталкивается с неопределенным будущим из-за пандемии и других глобальных изменений.

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