«Конец пути»: Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Saxo Bank опубликовал свои прогнозы на предстоящий 2024 год, называя его «Концом Пути». Эксперты инвестбанка утверждают, что после периода относительной стабильности, начиная с финансового кризиса 2008 года, мир сталкивается с неопределенным будущим из-за пандемии и других глобальных изменений.