Использование энергий Стихий. Огонь

В

Воробей

- "терпеливо ожидали, когда (иногда через 6-8 часов) огонь добывался." Что-то не очень эффективный метод они применяли для добывания огня трением. Хотя, возможно, что этот метод больше похож на чудо, своей чрезвычайно малой эффективностью.