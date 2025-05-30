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Велемудр. Мир тесен.

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Использование энергий Стихий. Огонь

Использование энергий Стихий. Огонь

Наши Пращуры знали, что в основе всего лежат различные виды энергий и поэтому, они с большой пользой для себя использовали для оздоровления энергетику элементарных стихий.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Огонь общая стихия для всех миров
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13 час.
В
Воробей
- &quot;терпеливо ожидали, когда (иногда через 6-8 часов) огонь добывался.&quot;   Что-то не очень эффективный метод они применяли для добывания огня трением. Хотя, возможно, что этот метод больше похож на чудо, своей чрезвычайно малой эффективностью.
Ответить
13 час.
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