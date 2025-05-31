Письмо: "Девушка с глазами океана"

К теме о гендерной форе давайте разберем такое письмо.Мы обсуждали, что гендерная фора - это когда мужчина в начале отношений "ухаживает", то есть ведет себя галантно, делает больше шагов, больше вложений, позволяя женщине чувствовать себя немного сверху.
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