Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Марат Бикмеев
    не подскажете какими такими талантами ???Бузова и секс
  • Полина Толмачева
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Письмо: "Девушка с глазами океана"

Письмо: "Девушка с глазами океана"

К теме о гендерной форе давайте разберем такое письмо.Мы обсуждали, что гендерная фора - это когда мужчина в начале отношений "ухаживает", то есть ведет себя галантно, делает больше шагов, больше вложений, позволяя женщине чувствовать себя немного сверху.

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