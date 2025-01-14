Льготная ипотека для семей с детьми — инвалидами в 2025 году

Правительство Российской Федерации регулярно обновляет и совершенствует, меры поддержки семьям: оно предоставляет материнский капитал, разрабатывает и внедряет различные формы льготной ипотеки, выплачивает различные пособия.
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