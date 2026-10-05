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Иньеста о работе в «Барсе»: «Было бы здорово. В детстве я не говорил «хочу быть тренером», хотел добиться успеха как футболист. Сейчас другой процесс – я на начальном этапе»

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ответил на вопрос о тренерских перспективах. Сейчас 42-летний специалист возглавляет «Галф Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.

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