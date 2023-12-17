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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фергюсон проиграл седьмой раз подряд: это худшая серия в истории UFC

Тони Фергюсон проиграл единогласным решением судей Пэдди Пимблетту в главном карде UFC 296. Для Фергюсона это седьмое поражение подряд: ранее Тони проиграл Джастину Гейджи, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу и Бобби Грину.

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