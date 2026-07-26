«Чубаровское дело» — резонансное преступление, о котором узнал весь СССР

В 1926 году Ленинград потрясло преступление, которое всколыхнуло весь Советский Союз. Резонансное «Чубаровское дело» стало не просто громким судебным процессом, но и символом борьбы с хулиганством в молодой советской стране.
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