Суд в Забайкалье взыскал с преподавателя ЗабИЖТа 450 тысяч рублей за взяточничество

Центральный районный суд г. Читы взыскал с преподавателя ЗабИЖТа 450 тысяч рублей за взяточничество. Он брал взятки от студентов за выполнение от их имени выпускных квалификационных работ и обеспечение их успешной защиты на итоговой комиссии.