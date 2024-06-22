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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жальгирис» объявил об уходе из команды Самнера, Риверса и Лукошюнаса

Литовскую команду покинули разыгрывающий Эдмонд Самнер (28 лет, 193 см), а также атакующие защитники Демитри Риверс (28 лет, 203 см) и Каролис Лукошюнас (26 лет, 195 см).

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