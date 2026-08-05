Прозрачный лёд Байкала и маковые поля в Дагестане: Россияне всё чаще выбирают путешествия за «кадрами мечты»

В России растёт спрос на путешествия, ориентированные на природные явления и уникальные события. Аналитики сервиса OneTwoTrip сообщили, что россияне всё чаще отказываются от традиционного пляжного отдыха в пользу коротких поездок, цель которых — получить впечатления и сделать запоминающиеся фотографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии