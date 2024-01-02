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"Никто Киркорова не отменял, от него просто устали", - концертный директор Бениш опроверг наличие проблем у болгарского певца

"Никто Киркорова не отменял, от него просто устали", - концертный директор Бениш опроверг наличие проблем у болгарского певца

Politiki.net Вы слишком наивны, если полагаете, что после "голой" вечеринки организованной блогером Ивлеевой, у топовых российских артистов "тусивших" в непотребном виде, на закрытом мероприятии, будут проблемы, сообщил россиянам концертный директор Александр Бениш.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
У Киркорова старость пришла, а ум застрял в молодости. Детей нужно оградить от такого папашки. Чему он их научит? Где Соцзащита Москвы? Собянин ау… или же, как Песков будете брататься?
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15 час.
Lana_Borei Иванова
Увидела бы в новогодней передаче - выключила б телевизор!
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Этот болгарский перец берега попутал!
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