Бензин пониженных классов, ГОСТ на строительство и разлив химикатов в Домодедово

- В России разрешили производство и продажу бензина низких экологических классов; - В Домодедове ликвидируют разлив химикатов после атаки беспилотников; - Минфин РФ намерен повысить качество строительства в госзаказе за счет учета деловой репутации; - Дом детства Нила Армстронга впервые за 38 лет выставили на продажу; - Пассажиропоток авиарейсов Москва–Санкт-Петербург за первое полугодие 2026 года упал на 18%.