ФСБ задержала женщин-агентов украинских спецслужб за подготовку терактов

Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех агентов спецслужб Киева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Орган по обеспечению охранной деятельности государства успешно выявил и задержал в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами.
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