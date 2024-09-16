Генеральских детей – под Курск! Поплавская потребовала правды для жителей России

Александр Маркитанов

Идея Поплавской верная и не новая, она уже озвучивалась и не раз. Однако, общество критично разобщено. Прямо способствует этому армия корупционеров, продажная фемида и Госдума во главе сВолодиным. Косвенно - РПЦ, хотя хайпуют на крови наших бойцов, бизнесмены в рясах по-взрослому (к их радости епархия в фаворе у власти, почти так же,как и наплыв мигрантов)