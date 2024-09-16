Актриса Яна Поплавская заявила, что в обществе назрел самый настоящий "кризис смыслов" – пока они отдают жизни за Родину и будущее наших детей, другие, в лучше случае, продолжают беззаботную жизнь.
Генеральских детей – под Курск! Поплавская потребовала правды для жителей России
Комментарии
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Геннадий Гудков
да, очень глубокая мысль... только причем здесь Поплавская?..
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3 час.
Ирина Мурзакова
Сомневаюсь, что дети генералов где-то на передовой...!
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4 мин.
Александр Маркитанов
Идея Поплавской верная и не новая, она уже озвучивалась и не раз. Однако, общество критично разобщено. Прямо способствует этому армия корупционеров, продажная фемида и Госдума во главе сВолодиным. Косвенно - РПЦ, хотя хайпуют на крови наших бойцов, бизнесмены в рясах по-взрослому (к их радости епархия в фаворе у власти, почти так же,как и наплыв мигрантов)
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3 мин.
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