2 ИЮЛЯ ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ: НОВЫЙ УДАР ПО ИЗМАИЛУ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ПЛАНАХ ЗАПАДА

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вроде евреи не дураки, а разум теряют, ведь и арабы могут им устроить утро в деревне и ближневосточные государства мало не покажется.... И ответку получат от вооружения которое поставляют хохлам они и их покровители... Хохлы кому угодно и что угодно продадут и им плевать на своих соплеменников....
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16 час.
AB
Anlrey Boracow
То-то Румыния заорала про &quot;военное преступление&quot; России! Значит попали куда должны были попасть. Пятками в грудь себя Западные СМИ стучали, что 3 парохода проплыли к порту Измаил, прорвали &quot;блокаду&quot; КЧФ на Черном море и про о, что Россия струсила меры принимать. Красиво было написано во всяких там &quot;Таймс...&quot; и еще красивей это было сказано &quot;Ыкспертами&quot; и прочей швалью. Но не сказали и не написали, что эти пароходы прошли по тер.водам Румынии, куда наши корабли КЧФ даже не планировали заглядывать. На каком основании боевые корабли Флота России зайдут в тер.воды Румынии? Оснований нет, а если зайдут, то это НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО ПРАВА. А вот нанести удар по стратегически важному вражескому объекту это дело важное и нужное. Так, что получите и распишитесь!
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6 час.

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