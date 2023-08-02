2 ИЮЛЯ ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ: НОВЫЙ УДАР ПО ИЗМАИЛУ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ПЛАНАХ ЗАПАДА

Вроде евреи не дураки, а разум теряют, ведь и арабы могут им устроить утро в деревне и ближневосточные государства мало не покажется.... И ответку получат от вооружения которое поставляют хохлам они и их покровители... Хохлы кому угодно и что угодно продадут и им плевать на своих соплеменников....

AB

Anlrey Boracow

То-то Румыния заорала про "военное преступление" России! Значит попали куда должны были попасть. Пятками в грудь себя Западные СМИ стучали, что 3 парохода проплыли к порту Измаил, прорвали "блокаду" КЧФ на Черном море и про о, что Россия струсила меры принимать. Красиво было написано во всяких там "Таймс..." и еще красивей это было сказано "Ыкспертами" и прочей швалью. Но не сказали и не написали, что эти пароходы прошли по тер.водам Румынии, куда наши корабли КЧФ даже не планировали заглядывать. На каком основании боевые корабли Флота России зайдут в тер.воды Румынии? Оснований нет, а если зайдут, то это НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО ПРАВА. А вот нанести удар по стратегически важному вражескому объекту это дело важное и нужное. Так, что получите и распишитесь!