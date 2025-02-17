Владимир Ефимов: более 40 проектов КРТ реализуют инвесторы в Москве

В Москве правообладатели земли и инвесторы, привлеченные по результатам торгов, реорганизуют более 683 га земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.