Ростех поставил для «Силы Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 64 МВт

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила на магистральный газопровод «Сила Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт.
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