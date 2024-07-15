Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Санкции догнали: владельцам российских ценных бумаг в Казахстане дали две недели, чтобы избавиться от них

Санкции догнали: владельцам российских ценных бумаг в Казахстане дали две недели, чтобы избавиться от них

Казахстанские власти просят владельцев российских ценных бумаг избавиться от них. Такое требование Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане выдвинул из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД).

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