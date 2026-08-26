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FiNE NEWS

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Хиеккские ворота XVIII века отреставрируют следующими в Аннинских укреплениях Выборга

В Аннинских укреплениях Выборга следующим объектом реставрации станут Хиеккские ворота XVIII века. Эти сооружения были построены как часть оборонительной системы на острове Твердыш и получили своё название в честь императрицы Анны Иоанновны.

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