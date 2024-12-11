КамАЗ потерял управление и врезался в сугроб возле ТЦ в Новосибирске

Серьезное ДТП произошло рано утром 10 декабря в Новосибирске. Водитель самосвала КамАЗ по неизвестным причинам съехал с дороги и влетел в сугроб на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Октябрьском районе.