КамАЗ потерял управление и врезался в сугроб возле ТЦ в Новосибирске

Серьезное ДТП произошло рано утром 10 декабря в Новосибирске. Водитель самосвала КамАЗ по неизвестным причинам съехал с дороги и влетел в сугроб на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Октябрьском районе.
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