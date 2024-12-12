Немецкий «канцлер в изгнании» прокомментировал слова Меркель о газе

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не считает ошибкой заключенные при ней контракты на поставки газа из России, могли быть проверкой общественного мнения на возможность их возобновления.
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