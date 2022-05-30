«Я делаю, что считаю правильным», – Ксения Собчак считает себя свободной и «громкая» фамилия здесь совершенно ни при чем

Ксения Собчак развернуто ответила на вопрос: «Как часто вам всё сходит с рук благодаря фамилии?» Журналистка записал несколько длинных аудиосообщений в своем телеграмме, где пояснила, что не совсем понимает, что именно ей должно сходить с рук.