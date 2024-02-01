The World's Fastest Growing Emerging Markets (2024-2029 Forecast) Large emerging markets are forecast to play a greater role in powering global economic growth in the future, driven by demographic shifts and a growing consumer class.
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