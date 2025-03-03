Акции европейских оборонных компаний выросли после встречи лидеров ЕС по Украине

Акции европейских оборонных компаний резко выросли после встречи лидеров ряда стран — членов Евросоюза, на которой они предложили Украине свою поддержку на фоне опасений по поводу вывода американских войск с континента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии