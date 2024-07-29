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Ивановские новости

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Вскрылась причина опустевших полок в продуктовых магазинах Ивановской области

Вскрылась причина опустевших полок в продуктовых магазинах Ивановской области

Появились новые подробности об отсутствии товаров на полках ивановских продуктовых магазинов.Вчера «Ивановские новости» сообщали о том, что жители региона жалуются на опустевшие полки с товарами первого пользования в продуктовых магазинов.

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