Вскрылась причина опустевших полок в продуктовых магазинах Ивановской области

Появились новые подробности об отсутствии товаров на полках ивановских продуктовых магазинов.Вчера «Ивановские новости» сообщали о том, что жители региона жалуются на опустевшие полки с товарами первого пользования в продуктовых магазинов.
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