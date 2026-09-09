Врач Вялов: сладкая на вкус газировка может довести до рака пищевода и цирроза

Врач Сергей Вялов: употребляя газировку, человек наносит двойной удар по организму. Врач Вялов предупредил россиян, какому риску они подвергают свое здоровье, употребляя сладкую на вкус газировку.
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