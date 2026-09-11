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Царьград

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Сын экс-чиновника Дагестана признался в организации убийства

Сын экс-чиновника Дагестана признался в организации убийства

17-летний сын Анны Каменевой, преподавателя МГУ, признался в причастности к её убийству. Тело женщины обнаружили в её доме в элитном поселке Подмосковья.

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