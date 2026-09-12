Возможно, вы пропустили эти новости прошедшей недели

Список десяти новостей сайта «Аргументы недели» активно читаемые и цитируемые другими СМИ. 1. Фальшивые бронежилеты на 2 млрд рублей Новость о 30 тысячах некачественных бронежилетов, которые должны были защищать мобилизованных, но оказались непригодными.
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