OpenAI уволила Альтмана. За ним ушли и другие разработчики

OpenAI лишилась верхушки научных кадров, уволив своего основателяСенсация недели: генеральный директор американской компании OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, Сэм Альтман отправлен в отставку со своего поста.
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