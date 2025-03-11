Политика Трампа подрывает экономику, пока SEC принимает меры

Поскольку нормативно-правовая база окружающая криптовалюты в Соединенных Штатах, становится более благоприятной, экономические последствия политики президента Трампа посылают ударные волны по мировому рынку.
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