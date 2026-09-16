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Daily Storm

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Владимир Путин попросил россиян «обязательно прийти на выборы»

Владимир Путин попросил россиян «обязательно прийти на выборы»

Президент обратился к россиянам накануне Единого дня голосования.Путин перед выборами выступил с обращением к россиянам.

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