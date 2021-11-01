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Страна дураков: американцам стали выдавать паспорта с указанием «третьего гендера X»

Страна дураков: американцам стали выдавать паспорта с указанием «третьего гендера X»

Америка все глубже увязает в пучине деградации и морального разложения. Навязчивая ЛГБТ-пропаганда не только превращает мужчин и женщин в людей, у которых не в порядке с головой, но и делает идиотами политиков и чиновников на самом высоком уровне.

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Алексей Тан
И совсем не понятно... кого они для себя взращивают... толи новых " истинных"... толь новых гоев, а может и нового фюрера (машиаха) ищут.
Максим Буров
На границе данный вид существ не должен попадать в Россию. Особый контроль При попытке пересечения посылать наХ!
Алексей Тан
Ты что?...Жириновскому подражаешь? ...который возопил, -"Армию на границу и пусть всех перелётных птиц отстреливают".
Максим Буров
Смешно. Стая пидарасов? Однако... Ну и воображение у тебя! 😃
Алексей Тан
Это Жириновский предлагал, так с птичьим гриппом бороться.
Natalija Osminina
Мир катится в тартарары, а черви гадают, в какую дупу лучше долбиться.
Natalija Osminina
Можно уже не обращать внимания на этих пидарков. Мы этот поворот быстренько пролетели. Как пролетели и Великую перезагрузку. Ну, не будет в мире засилья цифровизации и чипизации и всех ужасных атрибутов с ними связанными - бараками, опарышами и пр. И засилья трансгендеров и пидорасов не будет. Потому что мир быстро сливается в воронку глобального финансового кризиса, тотального дефицита продуктов и товаров. На мой взгляд, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Тем более, что для России это станет золотым веком её расцвета.
Геннадий Шалавеюс
А может придумать для этих долбанутых новую нацию- коснозвезданутые?

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