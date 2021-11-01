Страна дураков: американцам стали выдавать паспорта с указанием «третьего гендера X»

Америка все глубже увязает в пучине деградации и морального разложения. Навязчивая ЛГБТ-пропаганда не только превращает мужчин и женщин в людей, у которых не в порядке с головой, но и делает идиотами политиков и чиновников на самом высоком уровне.
Америка все глубже увязает в пучине деградации и морального разложения. Навязчивая ЛГБТ-пропаганда не только превращает мужчин и женщин в людей, у которых не в порядке с головой, но и делает идиотами политиков и чиновников на самом высоком уровне.
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