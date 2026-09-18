Фонд «Природа и люди»: белые медведи чаще выходят к людям

Гендиректор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков сообщил, что уменьшение ледового покрова в Арктике вынуждает белых медведей дольше оставаться на суше и чаще заходить в населённые пункты из-за сокращения времени охоты на тюленей.