Трое иркутян похитили похитили приезжего и вымогали у него выкуп

В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в разбое и его сообщников сразу после преступления. Жертвой троих иркутян стал 42-летний житель Тюмени, который находился в Иркутске с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.