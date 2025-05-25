«Самое жаркое лето-2025?» Почему не стоит верить экстремальным прогнозам Ирина ВальковаВ последние недели в ряде российских и зарубежных СМИ распространились сенсационные заголовки: «Лето 2025 года станет самым жарким в истории».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии